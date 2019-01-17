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Общество

Флешмоб «Хранители птиц» стартует в Псковской области

Движение «ЭКА» запустило флешмоб «Хранители птиц», цель которого - привлечь жителей городов к правильной заботе о птицах зимой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Участники флешмоба узнают, как и чем можно подкармливать птиц, как смастерить безопасную и экологичную кормушку и как вовлечь других в заботу о пернатых. Участников ждут вебинары от ведущих российских орнитологов и полезные экоподарки. Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на портале ecowiki.ru/winterbirds и выполнить ряд несложных задач с помощью инструкций, подготовленных организаторами. В частности, необходимо соорудить кормушку для птиц за окном или во дворе, регулярно подкармливать птиц, разместить плакат о том, как правильно помогать птицам, в парке или во дворе, рассказать о флешмобе в социальных сетях с тегами #хранителиптиц #эковики.

«По данным орнитологов, из-за недостатка корма в зимнее время гибнет более половины городских птиц. Зачастую пернатые переживают зиму только благодаря подкармливающим их людям. Но, к сожалению, неправильная помощь человека, как и ее отсутствие, приводят к гибели птиц. Наша задача - привлечь внимание жителей к этой проблеме, научить их правильно заботиться о пернатых и вносить вклад в сохранение городских популяций птиц», - отмечает директор движения «ЭКА» Елена Горохова.

Флешмоб проходит на портале Ecowiki.ru  — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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