Гражданство Кипра за инвестиции: в чем плюсы?

16:49, 17 января 2019, ПАИ

Настоящее законодательство Российской Федерации предоставляет возможность получить еще одно гражданство, при этом, не расставаясь с личным паспортом гражданина РФ. Такая возможность привлекает многочисленных россиян, которые желают проживать в другом государстве на постоянном основании. Правда, получение еще одного гражданства представляет собой довольно серьезное и непростое дело. В нашей статье рассмотрим основные преимущества, которые предоставляет Гражданство Кипра.

Плюсы получения кипрского гражданства за инвестиции

Для того, чтобы иностранный гражданин мог получить Гражданство Кипра за инвестиции, требуется осуществить капиталовложения в кипрскую экономику более 2,000,000 евро. Приобретение облигаций, а также акций кипрских фирм и предприятий, бизнеса, который предоставит рабочие места по крайней мере пятерым гражданам Кипра либо недвижимой собственности – любой из названных вариантов возможен, так же как и возможно их сочетание.

Кипрское миграционное действующее законодательство благосклонно к состоятельным гражданам иных государств и предоставляют им абсолютно беспрецедентные для европейских стран условия получения кипрского гражданства:

прежде всего, вместе с инвестором, получившим Паспорт Кипра, такой документ получают также всего его самые близкие родственники – муж или жена, дети, а также родители инвестора. Важно заметить, что родители получают паспорт Кипра лишь при условии вложения ими пяти сотен тысяч евро плюс к вышеназванным двум миллионам евро. Стоит заметить, что Кипр признает не просто официально зарегистрированные брачные союзы, но также гражданские браки;

в представленном государстве, как бы то удивительно не звучало, с первого января две тысячи семнадцатого года упрощен налог на недвижимую собственность;

правительственные органы Кипра предлагают новым гражданам широкий спектр налоговых льгот. К примеру, отсутствие необходимости уплачивать пошлину на перевод права владения новой недвижимости, а также выгодные скидки во время уплаты налога на добавленную стоимость, если объект куплен в первый раз;

существует конкретный период времени выхода из инвестиций – три года. Другими словами, спустя данный срок инвестор имеет возможность продать собственную виллу, оставив для себя одну единицу недвижимого имущества стоимостью более пяти сотен евро. В то же время паспорт Кипра останется у инвестора.

Требования к иностранным заявителям на получение кипрского гражданства чрезвычайно просты, почти отсутствуют отказы. Вот почему россияне все чаще стремятся получить еще одно гражданство и стать обладателем паспорта именно этой страны. При этом наиболее популярных вариантов по-прежнему остается недвижимая собственность.