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Общество

Гражданство Кипра за инвестиции: в чем плюсы?

Гражданство Кипра

Настоящее законодательство Российской Федерации предоставляет возможность получить еще одно гражданство, при этом, не расставаясь с личным паспортом гражданина РФ. Такая возможность привлекает многочисленных россиян, которые желают проживать в другом государстве на постоянном основании. Правда, получение еще одного гражданства представляет собой довольно серьезное и непростое дело. В нашей статье рассмотрим основные преимущества, которые предоставляет Гражданство Кипра.

Плюсы получения кипрского гражданства за инвестиции

Для того, чтобы иностранный гражданин мог получить Гражданство Кипра за инвестиции, требуется осуществить капиталовложения в кипрскую экономику более 2,000,000 евро. Приобретение облигаций, а также акций кипрских фирм и предприятий, бизнеса, который предоставит рабочие места по крайней мере пятерым гражданам Кипра либо недвижимой собственности – любой из названных вариантов возможен, так же как и возможно их сочетание.

Кипрское миграционное действующее законодательство благосклонно к состоятельным гражданам иных государств и предоставляют им абсолютно беспрецедентные для европейских стран условия получения кипрского гражданства:

Требования к иностранным заявителям на получение кипрского гражданства чрезвычайно просты, почти отсутствуют отказы. Вот почему россияне все чаще стремятся получить еще одно гражданство и стать обладателем паспорта именно этой страны. При этом наиболее популярных вариантов по-прежнему остается недвижимая собственность.

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