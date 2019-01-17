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Общество

Доступ провайдеров связи в многоквартирные дома предлагается упростить в России

Порядок доступа провайдеров связи в многоквартирные дома для оказания услуг жильцам может быть упрощен, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса.

«В протоколе совещания по вопросу доступа провайдеров в дома, которое мы проводили в Минстрое с участием Минсвязи, операторов связи и управляющих компаний, зафиксирован компромиссный вариант решения. Мы предлагаем утвердить правила доступа провайдеров в дома для оказания услуг связи и доступа в интернет для жильцов этого дома: он будет контролироваться управляющей компанией и не будет требовать общего собрания собственников», - сказал Андрей Чибис.

При этом он пояснил, что собрание собственников будет проведено, если провайдеру требуется доступ для установки инфраструктуры для развертывания сети связи и базовых станций. «Собственники должны понимать, на каких условиях передатчик стоит на их доме», - отметил замминистра.

Он добавил, что доступ провайдера будет обеспечиваться публичным договором, заключенным от имени управляющей компании, а организация будет обязана обеспечить безопасность и сохранность общедомового имущества во время работы специалистов связи.

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