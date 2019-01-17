Псковичей просят не парковать автомобили на улице Юбилейной ночью по средам
Псковичей просят не парковать автомобили на улице Юбилейной ночью по средам от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
На этом участке еженедельно по средам с 0:00 до 7:00 производится уборка улицы. Водителей просят заблаговременно выполнить требование установленных дорожных знаков и обеспечить доступ подрядной организации к этому участку дороги.