Псковичей просят не парковать автомобили на улице Юбилейной ночью по средам

17:37, 17 января 2019, ПАИ

Псковичей просят не парковать автомобили на улице Юбилейной ночью по средам от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На этом участке еженедельно по средам с 0:00 до 7:00 производится уборка улицы. Водителей просят заблаговременно выполнить требование установленных дорожных знаков и обеспечить доступ подрядной организации к этому участку дороги.