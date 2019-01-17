Полуфинал конкурса «Лидеры России» пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 11 февраля

18:06, 17 января 2019, ПАИ

С 8 по 11 февраля в Санкт-Петербурге состоится полуфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, состязания за право выхода в финал пройдут в январе - феврале во всех федеральных округах.

В полуфинал конкурса, как и в прошлом году, прошли четыре участника от Псковской области. В целом Северо-Западныйокруг будут представлять 432 человека.

Центральный федеральный округ представят 947 человек, Приволжский — 436, Южный — 334, Сибирский — 326, Уральский — 315, Дальневосточный — 311, Северо-Кавказский — 193. Также в числе полуфиналистов — 18 участников из других стран.

В первый день полуфинала конкурсанты пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий. При выполнении заданий эксперты будут оценивать у конкурсантов наличие стратегического мышления и нацеленности на результат, умение работать в команде, уровень коммуникации и влияния, инновационность, социальную ответственность и другие компетенции, необходимые современному управленцу.

Еще одним условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет реализация социально значимого проекта на территории своего региона. Выполнение этого задания продемонстрирует способность участников самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы.

Координационную поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов.

На финальный этап конкурса, который пройдет в марте, будут приглашены 300 самых перспективных участников со всей России. Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры помогут выявить сотню наиболее перспективных молодых управленцев.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Участие в конкурсе дает возможность обменяться опытом, практиками, поработать в разных командах, найти единомышленников и завязать персональные контакты с успешными руководителями со всей страны. Победители Конкурса смогут на протяжении одного года лично встречаться с наставниками из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, а также получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина.