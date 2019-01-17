Педагогическое сообщество Псковской области обсудило основные направления реализации нацпроекта «Образование»

19:45, 17 января 2019, ПАИ

Основные направления реализации национального проекта «Образование» обсудил сегодня, 17 января, в режиме видеоконференцсвязи председатель Комитета Псковской области по образованию Александр Седунов с директорами базовых школ региона и специалистами органов местного самоуправления при участии представителей профсоюзных организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В этом году на финансирование отрасли образования будет направлено более 6 млрд рублей. Основная часть средств будет израсходована на выплату заработной платы. «Регулярность и прозрачность выплат, достижение целевых показателей уровня заработной платы являются нашим безусловным приоритетом», — отметил Александр Седунов, обращаясь к коллегам.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» работа в регионе будет вестись по 9-ти различным направлениям. К важнейшим вопросам Александр Седунов отнес ликвидацию второй смены, обеспечение доступности дошкольного образования, создание ресурсных центров для консультаций родителей и детей, открытие центра образовательных технологий, обеспечение образовательных учреждений современным технологическим оборудованием, создание центра аккредитации, который обеспечит новый подход к профориентации и аккредитации педагогов.

«Национальный проект рассчитан на участие всех школ. Каждая в нем найдет свою нишу и получит новые возможности для развития, в том числе с точки зрения обновления материальной базы, повышения квалификации, профориентации, работы с различными общественными организациями», — обратил внимание собравшихся председатель Комитета.

В рамках совещания также был проанализирован опыт социального партнерства в сфере образования. Актуальные вопросы функционирования отрасли и меры социальной поддержки педагогов в декабре прошлого года обсуждались на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Псковской областной организации Общероссийского профсоюза образования Натальи Горбачевой.

«Губернатор не просто отнесся с пониманием к темам, которые нас волнуют, но и выступил с предложением подготовить региональную программу социальной защиты работников образования Псковской области», — отметила Наталья Горбачева на заседании. Она рассказала, что по итогам встречи с главой региона специалисты профсоюзного движения сформулировали предложения, которые лягут в основу «дорожной карты» по мерам социальной поддержки работников образования Псковской области. Кроме того, в этом году планируется заключить соглашение о взаимодействии между отраслевым профсоюзом и региональным Комитетом по образованию.

В рамках совещания также были подведены итоги работы сферы образования в прошлом году, затронуты вопросы профилактики деструктивных проявлений среди обучающихся и определены основные задачи по процедуре оценки качества образования.