Режим беспилотной опасности снят в Псковской области

08:25, 27 ноября 2026, ПАИ

Режим беспилотной опасности, объявленный ночью, отменили в Псковской области. Сообщение об этом поступило от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи», – говорится в сообщении.

Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.

Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА нужно сразу сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.