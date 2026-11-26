В Опочецкой районной библиотеке продолжается капремонт

23:43, 26 ноября 2026, ПАИ

Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья» продолжается в Опочецкой районной библиотеке имени А. С. Пушкина. Об этом сообщил глава муниципального образования Юрий Ильин в своём канале в мессенджере МАХ.

Глава округа встретился с подрядчиком, чтобы обсудить предстоящие этапы работ и проверить, что уже сделано. Ремонт рассчитан на 2026–2027 годы и идёт по дизайн‑проекту, разработанному проектным офисом министерства культуры Псковской области.

«Наша библиотека – один из семи объектов культуры в регионе, обновляемых в этом году по нацпроекту. Специалисты обновят кровлю и фасад, приведут в порядок полы, стены и потолки, заменят инженерные коммуникации. После завершения ремонта библиотека превратится в современное многофункциональное пространство: здесь будут созданы условия для комфортного чтения, лекций, мастер‑классов и культурных событий», – рассказал Юрий Ильин.

В здании уже провели демонтажные кровельные работы, смонтировали новую кровлю, установили входную группу, обновили систему отопления и провели электромонтажные работы.