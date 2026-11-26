Сведений о циркуляции в России новых опасных вирусов не зафиксировано – Роспотребнадзор

23:54, 26 ноября 2026, ПАИ

Сведений о циркуляции в России новых опасных вирусов не зафиксировано, сообщается в официальном канале Роспотребнадзора в мессенджере МАХ.

Ведомство осуществляет непрерывный мониторинг эпидемиологической ситуации в России и мире. После сообщений о «валящем с ног вирусе» у Минздрава Республики Казахстан запросили официальную информацию. Министерство опровергло появление и распространение нового вируса и заявило, что текущая ситуация обусловлена сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Роспотребнадзор сообщает, что на сегодняшний день на территории России не зафиксирована циркуляция каких-либо новых опасных вирусов, неизвестных ранее. Заболеваемость респираторными инфекциями в стране соответствует сезонному уровню. Отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«До окончания прививочной кампании особенно важно привиться от гриппа детям, беременным женщинам, людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, а также специалистам, которые по роду деятельности часто контактируют с людьми. Вакцинация помогает снизить риск тяжёлого течения гриппа и развития осложнений», – подчеркнули в ведомстве.