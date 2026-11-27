Президент Эстонии попросила правительство сохранить возможность пересечения границы для семей

07:25, 27 ноября 2026, ПАИ

Президент Эстонии Юлле Мадизе обратилась к правительству страны с просьбой разработать меры, которые позволят смягчить последствия закрытия автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря, сообщает Delfi.ee.

По словам главы государства, есть люди, которым необходимо пересекать границу по семейным обстоятельствам. Например, на российской стороне у них живут супруги или дети, которые не могут переехать в Эстонию. «Было бы человечно сохранить для них такую возможность», – пояснила Мадизе.

Она также подчеркнула, что Эстония не заинтересована в отъезде из страны добросовестных жителей. Президент призвала правительство сосредоточиться на поиске конкретных и действенных решений, которые помогли бы людям справиться с последствиями закрытия границы. Мадизе отметила, что очень просит кабмин разработать меры, которые будут работать на практике.

15 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о планах закрыть автомобильные пункты пропуска с Россией. Через три дня парламент Эстонии принял постановление с соответствующим предложением правительству. 20 ноября кабмин объявил, что с 1 декабря прекратит пропуск людей и транспорта через все автомобильные КПП на российской границе: «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал решение Эстонии закрыть границу, назвав это «выстрелом самому себе в ногу».