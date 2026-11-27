Что можно и нельзя делать в Филиппов день

07:06, 27 ноября 2026, ПАИ

Сегодня, 27 ноября, православные вспоминают святого апостола Филиппа – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Согласно Евангелию от Иоанна, он происходил из того же города, что апостолы Андрей и Пётр, и был призван вслед за ними. Известно также, что Филипп был женат и имел дочерей.

Апостол проповедовал Евангелие, сопровождая свои речи чудесами. По преданию, однажды он воскресил младенца, которого принесла на руках безутешная мать. В другой раз Филипп вернул к жизни покойника, которого несли мимо на носилках, – это произошло после того, как толпа пригрозила побить проповедника камнями. Свою жизнь апостол окончил на кресте: его казнили язычники за миссионерскую деятельность.

На Руси после Филиппова дня начинался Рождественский, или Филипповский, пост. С этого времени прекращались свадьбы и шумные празднества, а дни посвящали работе и благочестивым занятиям.

Вечером, однако, девушки могли погадать на суженого. Для этого они оставляли кусок говядины от ужина и клали его под подушку, приглашая будущего жениха «заговеться». Считалось, что после этого он может присниться.

С Филипповок начинались и «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лён и шерсть, пели тихие песни и беседовали. В народе рукоделие считалось важным занятием, о чём напоминали пословицы: «У нерадивой пряхи и на себя нет рубахи», «Не напрядёшь зимой – нечего будет ткать летом», «Соха кормит, веретено одевает».

Существовал и обычай выносить во двор еду для духов, оберегавших домашних животных. В некоторых местностях в этот день проводили обряд изгнания тараканов: всей семьёй вытягивали из избы за нитку насекомое, привязанное за ногу.

Особое внимание уделяли погодным приметам. Иней сулил урожай овса, дождь – пшеницы. Карканье ворона предвещало оттепель, а облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.