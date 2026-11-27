Почему в одних домах жарче, чем в других, объяснили в Псковских теплосетях

07:39, 27 ноября 2026, ПАИ

Температура в квартирах зависит не только от работы котельной, но и от состояния внутридомовых сетей и оборудования для регулирования отопления. Почему в одних домах бывает жарче, чем в других, объяснили в Псковских теплосетях.

На комфортную температуру влияют качество утепления здания, состояние стыков, окон, входных групп и чердаков. Если через подъезд или другие участки дома уходит тепло, даже исправная система отопления не сможет обеспечить одинаковые условия во всех помещениях.

Важную роль играет и оборудование теплового узла. В старых домах, не прошедших капитальный ремонт и модернизацию, обычно установлены элеваторные узлы с ручной регулировкой подачи теплоносителя. Чтобы изменить её объём, сантехнику необходимо самостоятельно отрегулировать систему в тепловом пункте.

В домах, построенных недавно или прошедших капремонт, могут быть установлены автоматизированные системы с погодным регулированием. Они самостоятельно меняют подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

Отдельно специалисты объяснили, почему ночью в некоторых квартирах становится жарче. Котельные работают по установленному температурному графику, и при снижении температуры на улице должны подавать больше тепла. Уменьшать подачу теплоносителя в ночное время предприятие не может.

При этом автоматизированные системы внутри домов могут быть настроены на снижение потребления тепла ночью. Благодаря этому жильцы экономят на отоплении, а температура в помещениях становится комфортнее.

Специалисты подчеркнули, что все дома получают от котельной теплоноситель с одинаковыми параметрами, но распределяют его по-разному. Поэтому большинство причин некомфортной температуры в квартирах связано с работой внутридомовых сетей, а не с недостаточным отоплением со стороны котельной.