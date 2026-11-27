Фильмы международного кинофестиваля «Послание к человеку» покажут в Пскове

08:13, 27 ноября 2026, ПАИ

Специальные показы международного кинофестиваля «Послание к человеку» пройдут в Пскове с 27 по 29 ноября. Зрителям кинотеатра «Мираж Синема Акваполис» представят фильмы из национального и международного конкурсов, новую работу режиссёров Алексея Федорченко и Лидии Канашовой, а также современную документальную и авторскую анимацию, сообщили ПАИ организаторы.

Псков станет одним из пяти городов, принимающих программу «Эхо» 36-го кинофестиваля «Послание к человеку». В афишу вошли картины, отмеченные на фестивале, и работы, которые редко появляются в широком прокате.

Одним из центральных событий станет показ фильма «Приключения мозаик на земле и под» Алексея Федорченко и Лидии Канашовой. Картина получила приз почётного президента фестиваля Михаила Литвякова. Фильм рассказывает о судьбе знаменитой Фроловской мозаики, украшающей, в частности, Мавзолей Ленина и храм Спаса на Крови.

Также псковичам покажут фильмы «В поисках высшего» Ирины Обидовой, «Это было лето» Анастасии Емельяновой и «Пещера грёз» Марины Левашовой. В программу войдут и конкурсные работы «Мама», «Перед солнцем» Алисы Тамаровой и «Материнские сны» Анны Швейгольц. Две последние картины стали призёрами фестиваля.

Отдельный сеанс посвятят авторской анимации из международного конкурса. В подборку вошли работы режиссёров из разных стран, в том числе мультфильм «Тело Христово», удостоенный «Серебряного кентавра» и выполненный в необычной технике вышивания крестиком.

С псковскими зрителями встретится куратор международного конкурса фестиваля Катерина Белоглазова. Она представит программу и обсудит со зрителями показанные фильмы.

«Эхо» 36-го кинофестиваля в 2026 году проходит в пяти городах: Москве, Екатеринбурге, Красноярске, Пскове и Минске. Программа региональных показов реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.