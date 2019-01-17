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Общество

Профильные вопросы рассмотрел бюджетный комитет Псковской гордумы

Сегодня, 17 января, в Псковской городской Думе, накануне очередной 19-й сессии, состоялось заседание профильного комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Григория Турчина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В заседании приняли участие депутаты городского парламента, заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, начальник Финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт, председатель псковской Контрольно-счетной палаты Василий Гончар, руководители органов и структурных подразделений города.

Первым вопросом члены комитета рассмотрели предлагаемые администрацией города изменения в решение Псковской городской Думы от 27 февраля 2013 года №432 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Псков»». Докладчиком по данному вопросу выступила начальник Финансового управления города Тамара Винт. Как она пояснила, данные изменения вносятся для приведения документа в соответствие с нововведениями в законодательстве.

В рамках второго вопроса городские парламентарии заслушали информацию председателя Контрольно-счетной палаты Василия Гончара и директора МКУ «Специализированная служба» Сергея Федорова о проверке, которая была проведена в данной организации в 2018 году.

Все вопросы согласованы депутатами и будут включены в повестку дня очередной 19-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится в конце января.

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