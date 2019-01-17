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Общество

Пожилого великолучанина продолжает разыскивать полиция

В Великих Луках полиция продолжает разыскивать пропавшего без вести 65-летнего Владимира Уткина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11:00 возле драмтеатра.

Ему на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое, прямоугольной формы, волосы прямые и светло-русые. Владимир Уткин был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться в ОМВД России по Великим Лукам по телефонам (811-53) 5-27-94 или 02.

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