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Общество

Определены победители детского конкурса по безопасности дорожного движения в Псковской области

Жюри определило победителей областного детского творческого конкурса рисунков, плакатов и фотографий по безопасности дорожного движения «Быть в ЮИД – это модно!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс проводился в целях привлечения учащихся к изучению и соблюдению Правил дорожного движения, воспитания у детей культуры безопасного поведения на дороге, популяризации детских активов – юных инспекторов движения (ЮИД). В нем приняли участие учащиеся начальной школы образовательных учреждений.  

Жюри в составе сотрудников УГИБДД, ГУО Псковской области, членов Общественного совета при УМВД России по Псковской области рассмотрело коллективные и индивидуальные работы учащихся образовательных организаций в двух возрастных категориях (от 6 до 8 лет и от 8 до 11 лет) в двух номинациях – художественное творчество и фототворчество. Определены по пять лучших работ в каждой возрастной категории и каждой номинации.

В номинации «Художественное творчество» в возрастной категории 6-8 лет лучшими стали Даниил Попов (Красногородский ДДТ), Анна Барсукова (Переслегинская гимназия Великолукского района), Максим Рясный (Гимназия Островского района), Илья Новиков (средняя общеобразовательная школа №1 Дновского района) и Илья Иванов (средняя школа в Новосокольниках).

Также в номинации «Художественное творчество» в возрастной категории 8-11 лет отмечены коллективная работа Карины Степановой, Марины Леоновой и Анны Халеповой (Псковская общеобразовательная школа-интернат), коллективная работа Марии Красавиной, Ксений Патий, Ангелины Руденко и Алины Сухановой (Гимназия Дновского района), работы Татьяны Кирилловой (Булынинская средняя школа, Великолукский район) и Олега Тюляева (средняя общеобразовательная школа №3 Порховского района), а также коллективная работа Алины Барановой, Ольги Журавлевой и Алены Ивановой (Жижицкая средняя общеобразовательная школа Куньинского района).

В номинации «Фототворчество» в возрастной категории 6-8 лет жюри оценило коллективную работу Владислава Гусарова и Анны Васильевой (Красногородский ДДТ), коллективную работу детей детского сада №11 «Буратино» (Невельский район, детский кружок по безопасности дорожного движения «Светофорик»), коллективную работу детей старшей группы детского сада №11 «Буратино» (Невельский район), работы Вадима Матвиенко (Пустошкинский центр образования) и Варвары Булиной (средняя общеобразовательная школа №1 Дновского района).

Также в номинации «Фототворчество» в возрастной категории 8-11 лет отмечены коллективная работа учащихся 3 класса Вернявинской средней школы (Палкинский район), коллективная работа отряда ЮИД (Новоржевский ДДТ), коллективная работа Дарьи Красновской, Дарьи Демьяненко и Дарьи Зайцевой (Печорская лингвистическая гимназия), а также работы Виктории Ивановой (Першинская средняя школа Великолукского района) и Вероники Макаровой (Бежаницкая средняя общеобразовательная школа).

«Госавтоинспекция региона поздравляет победителей конкурса, благодарит всех участников городских и районных этапов, а также педагогов образовательных организаций за их вклад в работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и детей из отрядов ЮИД, которые совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно стоят на страже дорог Псковской области», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что юные инспекторы движения активно участвуют в профилактической деятельности в Псковской области. В настоящее время их численность составляет 135 отрядов, в которые входят 1306 детей из различных районов региона.

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