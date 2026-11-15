В Бежаницком районе перенесли начало ремонта моста через Сущёвский канал

16:38, 15 ноября 2026, ПАИ

Начало ремонта моста через Сущёвский канал в Бежаницком районе перенесли на декабрь, сообщила глава округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, изменение сроков произошло по итогам достигнутых договорённостей с подрядной организацией. Глава округа поблагодарила всех, кто задавал вопросы в комментариях к её предыдущему посту, и сообщила, что проведёт совещание с участием подрядчиков, заказчика и представителей дорожной службы, посвящённое ремонту моста. По результатам встречи она обещала предоставить ответы на все озвученные вопросы.

Елена Иванова подчеркнула, что мост, независимо от его размера, является инженерным сооружением, к которому предъявляются строгие требования безопасности. Сейчас объект находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в ремонте. Завершение работ, по её словам, позволит полностью привести в порядок улицу Смольную.