Михаил Ведерников рассказал о декабристе Назимове в новом выпуске проекта «Русской славы земля»

19:45, 15 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил новый выпуск проекта «Русской славы земля», посвящённый уроженцу Псковской земли, декабристу, участнику Кавказской войны, первому председателю Псковской губернской земской управы Михаилу Александровичу Назимову. Видеорассказ глава региона опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

«200 лет назад восстание декабристов всколыхнуло Россию. Молодые дворяне попытались заменить самодержавие конституцией и отменить крепостное право. План провалился, а суровый приговор мятежникам глубоко шокировал общество. 25-летний штабс-капитан гвардии Михаил Назимов входил в Северное общество. На Сенатскую площадь с бунтовщиками он не выходил, но знал о заговоре. А самое главное – было доказано, что он вовлёк в запрещённую деятельность своего товарища. Этого хватило для приговора», – написал Михаил Ведерников.

Считается, что Михаил Назимов стал единственным декабристом, который видел смерть товарищей: окна его каземата выходили на место казни. Самого его отправили в ссылку в Сибирь.

«Через 11 лет Михаил Назимов смог покинуть место поселения – через Кавказ, где лишённый чинов и дворянства служил рядовым. И лишь спустя ещё девять лет он, уже в офицерском чине, наконец вернулся домой, в имение Быстрецово под Псковом», – рассказал губернатор.

Позже судьба сделала неожиданный поворот. При Александре II бывший декабрист вошёл в Псковский губернский комитет, где разрабатывались условия отмены крепостного права. «То, за что погибли его товарищи, теперь стало государственной задачей», – подчеркнул глава региона.

Позднее, став мировым посредником, он помогал крестьянам и помещикам договариваться о земле и повинностях. А возглавив губернскую земскую управу, добивался справедливого распределения земских сборов и развивал народное образование – открыл в Быстрецово школу.

«Михаил Александрович прошёл путь от мечты о переменах – через ссылку и Кавказскую войну – к созидательной работе на родной земле. За верность идеалам и твёрдость убеждений мы его помним и уважаем», – заключил Михаил Ведерников.