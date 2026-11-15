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Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на неделе, рассказали синоптики

Какой будет погода на Северо-Западе на предстоящей неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

«В атмосфере на Северо-Западе будет хозяйничать циклон. Вначале облака этого вихря испортят погоду в северных широтах, а со вторника дожди, переходящие в снег, уже приобретут повсеместный характер», – отметили в «Фобосе».

Температурный режим по-прежнему будет теплее климата – днём в северных районах −3…+2 градуса, на юге до +2…+7.

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