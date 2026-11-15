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Общество

МВД напомнило о правовых границах съёмки на умные очки

Умные очки с камерой, микрофоном и искусственным интеллектом записывают видео от первого лица, распознают объекты и переводят речь. Технология помогает в работе, навигации и особенно незрячим людям, которым устройство голосом описывает окружение, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своём канале в MAX.

Иллюстрация: УБК МВД России

Вместе с тем такие очки менее заметны, чем смартфон, поэтому окружающие часто не догадываются, что попадают в кадр. Это создаёт риск в плане приватности: скрытая съёмка и публикация материалов без согласия человека уже стали распространённой проблемой.

Российское законодательство устанавливает чёткие границы. Съёмка в общественном месте допустима, если человек является частью общего плана. Если же конкретный человек – главный объект кадра, публикация записи без его согласия запрещена: он вправе требовать удаления ролика и компенсации морального ущерба. Съёмка в примерочных, раздевалках и местах, где люди ожидают приватности, – уголовное преступление.

В ведомстве подчеркнули: отключение или перекрытие индикатора записи переводит очки в категорию скрытых средств съёмки, и за это предусмотрена уголовная ответственность. Пользователям рекомендуют не модифицировать устройство, предупреждать собеседников о записи и не вести съёмку там, где обсуждаются конфиденциальные сведения.

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