Что делать, если дом признали аварийным: права жильцов

17:27, 15 ноября 2026, ПАИ

Проект «Объясняем.РФ» напомнил, какие права есть у жильцов, если многоквартирный дом признали аварийным.

Решение об этом принимают в отношении всего здания, если есть доказательства аварийности, например: повреждены и угрожают обрушением несущие конструкции, дом расположен в зоне оползней или паводков либо пострадал от пожара или взрыва.

Чтобы добиться официального признания, нужно заказать техническое обследование в компании с членством в профильной СРО, подготовить заявление и заключение экспертов, подтверждение права собственности и копии предыдущих жалоб.

Документы подаются в межведомственную комиссию при местной администрации лично, в МФЦ или на «Госуслугах». Комиссия рассматривает обращение в течение 30 календарных дней, а в чрезвычайной ситуации – 20. Затем администрация издаёт распоряжение о признании дома аварийным и о сроках отселения.

Условия зависят от того, кому принадлежит квартира. Собственникам выплачивают денежную компенсацию, а новую квартиру дают только по договорённости с администрацией; если дом включён в региональную адресную программу, можно выбрать между выкупом и другим жильём. Людям, живущим по договору соцнайма, в том же населённом пункте предоставляют другую благоустроенную квартиру, площадь которой должна быть не меньше прежней, независимо от числа прописанных.