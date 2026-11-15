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Общество

Псковская полиция напомнила о мерах защиты квартир от краж

Как избежать квартирной кражи, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотография носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

В ведомстве перечислили признаки, по которым злоумышленники могут определить длительное отсутствие хозяев, и рекомендовало гражданам соблюдать меры безопасности. Как отметили в ведомстве, сигналом для воров становятся регулярно не вынимаемая из почтового ящика корреспонденция и рекламные наклейки на двери.

По данным полиции, чаще всего преступники подбирают ключи, используют отмычки, проникают через окна и балконы, отжимают или выбивают двери, а также действуют под видом сантехников, газовщиков, соседей или полицейских.

«Для того, чтобы предупредить квартирную кражу, следует предпринимать комплекс необходимых мер безопасности. Входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться. Подъезд должен иметь полное освещение – во время кражи воры гасят свет. Внимательно осматривайте входную дверь в квартиру на наличие посторонних предметов. Вынимайте или поручайте соседям доставать из почтового ящика корреспонденцию, если вы покидаете квартиру надолго. Анализируйте странные визиты непонятных людей или «специалистов», звонки на домашний телефон», – отметили в пресс-службе.

В целях профилактики краж УМВД рекомендует устанавливать надёжные двери, замки, глазок и цепочку, проверять закрытие окон и балконных дверей перед уходом, не оставлять ключи в условленных местах и не доверять их малолетним детям. Также полиция советует поддерживать добрососедские отношения, чтобы жильцы дома присматривали за квартирами друг друга, и не открывать дверь незнакомцам, особенно если предлог для визита выглядит необычным.

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