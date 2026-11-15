Минпросвещения установило даты зимних каникул у школьников

18:45, 15 ноября 2026, ПАИ

Российским общеобразовательным организациям предложено провести зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещения РФ.

В ведомстве пояснили, что при составлении календарного учебного графика школа вправе использовать рекомендованный министерством вариант либо разработать собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.

«Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы», – отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.