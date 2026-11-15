До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 16 ноября

19:59, 15 ноября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков прогнозируется в Псковской области 16 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5–12 метров в секунду. Температура в области ночью составит от –1 до +3 градусов, днём – от +1 до +6.

В Пскове ночью ожидается 0...+2 градуса, днём – до +3...+5.

Атмосферное давление будет низким.