До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 16 ноября
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков прогнозируется в Псковской области 16 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5–12 метров в секунду. Температура в области ночью составит от –1 до +3 градусов, днём – от +1 до +6.
В Пскове ночью ожидается 0...+2 градуса, днём – до +3...+5.
Атмосферное давление будет низким.
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