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Общество

Быть предельно внимательными при осложнении дорожной ситуации призывает псковичей ГИБДД

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области в связи с ухудшением погодных условий - резкими колебаниями температуры и выпадением осадков - рекомендует водителям выбирать оптимальный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, а также избегать опасных маневров и строго соблюдать дистанцию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Пешеходам напоминают о необходимости даже на регулируемых пешеходных переходах начинать движение только после того, как все автомобили остановятся. В темное время суток не следует забывать об использовании световозвращающих элементов.

«Все эти меры предосторожности помогут вам избежать серьезных происшествий на зимней дороге», – добавили в ведомстве.

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