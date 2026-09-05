Дождливая и тёплая погода ожидается в Псковской области 6 сентября

13:48, 05 сентября 2026, ПАИ

Облачная ночью с прояснениями погода ожидается в Псковской области в воскресенье, 6 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений умеренный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит +7...+12 градусов, а днём синоптики прогнозируют +13...+18. В Пскове ночью без существенных осадков, днём будут идти дожди, температура ночью – +8...+10, днём – +14...+16 градусов. Атмосферное давление низкое.