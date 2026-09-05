В Великих Луках вандалы повредили звуковое оборудование новой инсталляции

14:41, 05 сентября 2026, ПАИ

Неизвестные повредили звуковое оборудование новой инсталляции в Великих Луках – они вырвали микрофон из звуковой системы. В результате чего инсталляция в настоящий момент работает не в полном объёме, сообщил глава администрации города Андрей Беляев в своих соцстях.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением повреждённого оборудования. Устанавливаются виновные, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Очень хочется, чтобы мы все относились к тому, что создаётся в нашем городе, как к своему собственному. Давайте беречь наш город», – призвал Андрей Беляев.

Ранее сообщалось, что новые световые конструкции появились сразу в двух местах Великих Лук, а число 850 на валу крепости города изменилось на 860.