Фестиваль «Территория детства» открылся в Пскове
Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Пскове сегодня, 5 сентября. Площадками мероприятия стали Финский парк и парк Строителей, сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
До 17:00 на фестивале будет работать свыше 50 организаций культуры, спорта и образования. Гостей ждут увлекательные игры и конкурсы, творческие мастер‑классы, спортивные испытания и выступления творческих коллективов.
Посетители смогут не только понаблюдать за активностями, но и лично попробовать разные занятия, узнать о доступных направлениях допобразования, пообщаться с педагогами и наставниками. Организаторы рассчитывают, что фестиваль поможет семьям подобрать кружки и секции.
Посмотреть полную афишу мероприятия можно по ссылке.