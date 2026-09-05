Фестиваль «Территория детства» открылся в Пскове

12:52, 05 сентября 2026, ПАИ

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Пскове сегодня, 5 сентября. Площадками мероприятия стали Финский парк и парк Строителей, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ





















До 17:00 на фестивале будет работать свыше 50 организаций культуры, спорта и образования. Гостей ждут увлекательные игры и конкурсы, творческие мастер‑классы, спортивные испытания и выступления творческих коллективов.

Посетители смогут не только понаблюдать за активностями, но и лично попробовать разные занятия, узнать о доступных направлениях допобразования, пообщаться с педагогами и наставниками. Организаторы рассчитывают, что фестиваль поможет семьям подобрать кружки и секции.

Посмотреть полную афишу мероприятия можно по ссылке.