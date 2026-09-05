В России изменились правила медосвидетельствования иностранных граждан

12:01, 05 сентября 2026, ПАИ

Федеральный закон, меняющий правила медицинского освидетельствования иностранных граждан, вступил в силу с начала сентября. Теперь все иностранные граждане, прибывающие в РФ более чем на 90 суток, обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ. Ранее этот срок был установлен для тех иностранцев, которые приезжали в Россию с целью трудоустройства, уточнили в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

Согласно принятым изменениям, передача медицинских заключений, оформленных с 1 сентября 2026 года, осуществляется в течение 24 часов исключительно посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Медицинские заключения должны быть предоставлены в форме электронных документов и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись медицинского работника и уполномоченного медицинской организацией.

Ранее сообщалось, что до пяти лет лишения свободы грозит псковичу за фиктивную регистрацию иностранца.