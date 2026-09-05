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Общество

Псковичи могут подать заявки на конкурс «Лучшее летнее оформление» до 15 сентября

Конкурс «Лучшее летнее оформление», реализуемый в рамках туристического проекта «Псковские каникулы», продолжается. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Изображение здесь и далее из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

«Календарное лето позади, а псковские каникулы продолжаются. Конкурсные заявки на лучшее летнее оформление поступают из кафе и ресторанов, медицинских учреждений и школ – псковичи активно украшают город», – отметил глава региона.

Ярких идей ждут до 15 сентября. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно украсить фасад, витрину или входную группу здания, используя официальный брендбук «Псковские каникулы».

Победителей определят двумя путями: для организаций и предприятий это строгий отбор экспертного жюри, а в номинации «Народное признание» лучших можно будет выбрать интернет-голосованием.

Подробнее о призах можно прочесть здесь. Для участия необходимо отправить заявку с фото- и видеоматериалами с примерами оформления. Почта – konkurs@pskovadmin.ru. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам (+7 8112) 29-10-67 и 29-10-71. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке vk.cc/d1gfwn.

«Давайте вместе сделаем наш любимый Псков ещё ярче, уютнее и красивее», – призвал Михаил Ведерников.

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Псковичи могут подать заявки на конкурс «Лучшее летнее оформление» до 15 сентября

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