Фестиваль боевых искусств памяти жертв Беслана проходит в Великих Луках

12:29, 05 сентября 2026, ПАИ

Фестиваль боевых искусств памяти жертв Беслана проходит в Великих Луках сегодня, 5 сентября. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Козловский в своём канале в мессенджере МАХ.



Фото: из канала Александра Козловского в МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в МАХ













Мероприятие организовано в рамках партпроекта «Единой России» «Выбор сильных». В нём участвует более 300 спортсменов из Псковской и Тверской областей и из Беларуси. В «Стрельце» собрались ребята, которые занимаются самбо и карате, а в Доме спорта проходят состязания по боксу.

«Этот фестиваль не только спортивное событие. Это дань памяти тем, чьи жизни оборвал терроризм. Прошло уже 22 года, но боль Беслана по-прежнему отзывается в сердцах миллионов людей. Мы почтили память жертв минутой молчания. Важно, чтобы молодое поколение знало об этой трагедии и понимало: терроризму не может быть оправдания», – отметил Александр Козловский.

Он подчеркнул, что спорт воспитывает дисциплину, ответственность, уважение к сопернику и силу духа. Именно эти качества помогают человеку оставаться стойким, защищать слабых и ценить мир. Депутат поблагодарил организаторов, тренеров и родителей за этот важный фестиваль и пожелел юным спортсменам честной борьбы, уверенности в своих силах и достойных побед.

«Пусть сегодняшний фестиваль ещё раз напомнит всем нам: наша сила – в единстве, взаимном уважении и ответственности друг за друга», – заключил спикер.

Ранее сообщалось, что псковичи выпустили в небо белые шары в память о жертвах теракта.