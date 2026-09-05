Как победить вдовий горбик, расскажет в «Секретах тела» доктор Васильев

14:20, 05 сентября 2026, ПАИ

Главной темой нового выпуска программы «Секреты тела» станет холка, или вдовий горбик. Программа, которую ведёт реабилитолог, главный детский травматолог-ортопед и спортивный врач Псковской области Евгений Васильев, выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» в воскресенье, 6 августа, в 12:20.

Как появляется холка? Каковы причины её появления? Почему она появляется именно на седьмом позвонке? Имеет ли вдовий горб отношение к остеохондрозу? Как избавиться от холки с помощью упражнений дома?

«Секреты тела» – масштабный проект, над которым команда телеканала работала два года. Цикл включает 50 выпусков с практическими рекомендациями и авторской методикой Евгения Васильева. Программа представляет собой навигатор по человеческому организму и охватывает 20 ключевых тем: от болей в шее, пояснице и суставах до развенчания мифов о здоровье, борьбы с лишним весом и комплексов упражнений для восстановления нервных волокон.

Каждый выпуск – это практическое руководство к действию, которое можно применить дома без посещения врача. Программу также можно будет посмотреть в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.