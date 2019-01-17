Победителей и призеров спортивных соревнований наградили в исправительной колонии в Серёдке

20:45, 17 января 2019, ПАИ

В январские выходные в исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области в посёлке Серёдка Псковского района прошла зимняя спартакиада по различным видам спорта среди осужденных, приуроченная к встрече Нового года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Спортивные соревнования среди осужденных проходили по 4 дисциплинам: пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы и мас-рестлинг. Принять участие в мероприятиях вызвались представители всех отрядов учреждения.

«Наиболее яркие состязания состоялись в пауэрлифтинге, где одиннадцать местных силачей, разделённые по весовым категориям, могли сделать по три попытки в каждом из трёх упражнений: приседании, жиме лёжа и становой тяге, – рассказали в пресс-службе. – В итоге абсолютные результаты, показанные победителем соревнований, вплотную приблизились к уровню мастера спорта по пауэрлифтингу».

В ходе подведения итогов зимней спартакиады в торжественной обстановке в клубе учреждения победителям и призерам были вручены почетные грамоты и сладкие пироги.

«В спортивных состязаниях, проводимых в учреждении, осужденные принимают активное участие. Администрация колонии старается охватить интересы большинства, так как физическое воспитание, наряду с нравственным, правовым и трудовым, является важным направлением в воспитательной работе с осужденными», - отметил заместитель начальника учреждения Павел Михайлов.