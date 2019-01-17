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Общество

Корпоративную одежду и униформу стали шить в исправительной колонии в Идрице

В рамках расширения спектра производимой продукции и обеспечения трудозанятости осужденных, между исправительной колонией №3 УФСИН России по Псковской области (поселок Идрица Себежского района) и компанией ООО «Этника» заключено соглашение по пошиву корпоративной одежды и униформы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Договор на оказание услуги между учреждением и организацией заключен в декабре 2018 года. В производстве изделий задействовано свободное оборудование заказчика и его материал. Первая готовая партия корпоративной одежды в количестве 340 штук будет отгружена компании в текущем месяце.

В настоящее время на участке пошива одежды трудоустроено 2 осужденных, заработная плата которых установлена в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.

В Ведомстве отметили, что планируемый объем выпускаемых изделий составит 3 тысяч штук в месяц и принесет в бюджет учреждения 195 тысяч рублей.

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