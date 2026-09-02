Уличная экспозиция «Арт-перемена: Русский школьный код» открылась в псковском сквере

21:47, 02 сентября 2026, ПАИ

В Пскове в сквере имени 60-летия Великого Октября (сквере Искусств) начала работу уличная экспозиция «Арт-перемена: Русский школьный код». Выставка приурочена к началу нового учебного года, сообщили ПАИ организаторы.

Экспозиция объединила 24 живописных и графических произведения из собраний 16 музеев со всей России – от Крыма до Дальнего Востока. Среди участников – Государственный Эрмитаж, Псковский музей-заповедник, Донецкий республиканский художественный музей, Симферопольский художественный музей, Оренбургский областной музей изобразительных искусств, Дальневосточный художественный музей, Национальный музей Республики Татарстан, музеи Алтайского края, Новосибирской и Ярославской областей и частные коллекции.

В числе представленных работ полотна есть Владимира Маковского, Николая Богданова-Бельского, Александра Лактионова, Александра Морозова, Энгельса Козлова, Бориса Корнеева и других известных художников XIX–XX веков и современных авторов.

Выставка охватывает широкий временной период, от крестьянских школ пореформенной России до советской школы середины XX века и современности, и напоминает: школа – это не просто уроки и оценки, а место, где растёт человек, где он учится различать добро и зло, брать на себя ответственность, уважать старших и ценить дружбу. Произведения раскрывают разные грани школьной жизни: жажду знаний (Н. П. Богданов-Бельский, «У дверей школы», 1897), радость первого сентября (А. И. Китаев, «Первый раз в первый класс»), напряжённые моменты экзаменов (Г. А. Томенко, «Заочники», 1954; Э. В. Козлов, «Скоро экзамены», 1961), образ учителя как наставника и друга (Ф. И. Мясников, «Учительница», 1947; Н. А. Захаров, «Учитель», 2020).

Особого внимания заслуживает полотно В. Е. Маковского «В ожидании учителя» (1913), посвящённое проблеме образования в сельской местности. Художник с искренним сочувствием к трудной судьбе крестьянских детей показывает напряжённое ожидание ребятами учителя. Картина Н. П. Богданова-Бельского «У дверей школы» (1897) пронизана идеей о том, что просвещение способно вырвать русскую деревню из нищеты и бесправия. Мальчик, стоящий на пороге школы с надеждой в глазах, стал символом стремления к знаниям.

Также в экспозиции представлены эскиз декорации к спектаклю «Два капитана» М. А. Энгельке (1949), китайская народная картина конца XIX века с пожеланием успеха на экзаменах и работы современных псковских художников, придающие выставке местный колорит. Выставка организована Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В. Я. Курбатова.

Организаторы приглашают прогуляться по скверу Искусств, задержаться у знакомых и незнакомых сюжетов, заглянуть в прошлое и улыбнуться. Здесь каждый найдёт историю, созвучную его собственным школьным воспоминаниям.

Выставка работает до конца ноября 2026 года. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что в Пскове открылась выставка рисунков «Книга моего детства».