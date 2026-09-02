В Пскове в сквере возле гостиницы «Рижская» завершили высадку крупномерных лип

22:12, 02 сентября 2026, ПАИ

В Пскове в сквере возле гостиницы «Рижская» завершили высадку десяти крупномерных лип. Деревья приобретены и переданы городу благотворителями.

«Первое сообщение о высадке десятилетних деревьев вышло с ошибкой, клёнам в действительности около пяти лет, поэтому фотографии и текст справедливо вызвали вопросы у псковичей. Информацию уточнили, работы завершили – теперь результат можно увидеть непосредственно в сквере», – написал глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Глава города поблагодарил всех, кто помог реализовать проект, и выразил признательность псковичам за неравнодушное отношение к городским изменениям: по его словам, такая вовлечённость жителей помогает работать точнее и лучше.

Ранее сообщалось, что в сквере возле гостиницы «Рижская» высадили 16 новых деревьев.

Напомним, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сквер благоустроили. В ходе работ специалисты разобрали старые покрытия и бортовые камни, демонтировали устаревшие малые архитектурные формы, провели выборку грунта. Важным этапом благоустройства стало обновление фонтана.