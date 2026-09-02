От качества воды до освещения: жители Дедовичского округа обсудили с властями ряд вопросов

20:41, 02 сентября 2026, ПАИ

Представители власти встретились с жителями деревень Красные Горки и Пожеревицы в Дедовичском округе. В диалоге с сельчанами участвовали депутат Госдумы Александр Козловский, депутат Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих, глава округа Руслан Ахтямов, депутат окружного Собрания Павел Лукин. Ключевыми темами обсуждения стали качество воды, состояние дорог, обеспечение связью и освещение улиц, сообщил Александр Козловский в своём канале в MAX.

В Красных Горках наибольшее беспокойство у жителей вызывает качество воды: сейчас вода из скважины поступает напрямую в водопровод, и сельчане отмечают её неудовлетворительные характеристики. Отдельно на встрече затронули тему газификации – предстоит уточнить, включена ли деревня в соответствующие планы и какие сроки реализации предусмотрены.

Значительная часть обращений касалась состояния дорог: жители указали на проблемные участки на улицах Труда, Мира и Парковой. Прозвучала жалоба на качество интернет‑связи – по этому вопросу местные жители подготовят официальное обращение, чтобы предметно проработать возможные решения.

В Пожеревицах в числе главных тем освещение. Речь идёт как о центральной улице, по которой проходит региональная дорога, так и о местных улицах. Стороны договорились изучить варианты поэтапного решения проблемы, в том числе с привлечением механизма территориального общественного самоуправления (ТОС), уже в следующем году.

Ещё один острый вопрос – состояние здания местного почтового отделения: по словам жителей, оно нуждается в капитальном ремонте.

Обсудили и сферу медицинского обслуживания. В планах на следующий год – открытие в Пожеревицах фельдшерско‑акушерского пункта (ФАП). Жители рассчитывают, что вместе с этим станет доступнее и необходимый ассортимент лекарственных препаратов. Вопрос взят под контроль.

Ранее сообщалось, что Псковский район с рабочей поездкой посетили Александр Козловский и сенатор от Псковской области Алексей Наумец. Вместе с главой муниципалитета Натальей Фёдоровой и депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко они посетили несколько населённых пунктов и социальных объектов.