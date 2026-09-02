В Пскове чествовали победителей конкурсов «Педагогический дебют» и «Наставник года»

20:21, 02 сентября 2026, ПАИ

В актовом зале ПТЛ в Пскове состоялось торжественное награждение победителей профессиональных конкурсов «Педагогический дебют» и «Наставник года». В мероприятии приняли участие как молодые педагоги, так и опытные наставники. Итоги конкурса озвучил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



















В конкурсе «Педагогический дебют» состязались 23 педагога, в «Наставнике года» – 30 участников. Борис Елкин отметил, что эти испытания – не просто конкурсы, а искреннее признание труда, таланта и преданности профессии: каждый участник – вдохновляющий пример для коллег и надёжная опора для своих учеников.

Глава Пскова Борис Елкин лично вручил дипломы победителям и призёрам.

«С большой радостью вручил дипломы победителям и призёрам в номинациях для дошкольных, общеобразовательных и учреждений дополнительного образования», – подчеркнул он.

Победителями конкурса «Педагогический дебют – 2026» стали:

Ульяна Медведева (инструктор по физической культуре детского сада № 22 «Теремок») – в номинации «Молодой педагог дошкольной образовательной организации»;

Полина Островская (учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина) – в номинации «Молодой педагог общеобразовательной организации».

Лауреатами конкурса «Наставник года» признаны:

Татьяна Струкова (воспитатель детского сада № 24) – в номинации «Наставник года дошкольного образовательного учреждения»;

Виктория Лубягина (учитель физики гуманитарного лицея) – в номинации «Наставник года общеобразовательного учреждения»;

Сергей Козлов (педагог дополнительного образования детского центра «Надежда») – в номинации «Наставник года учреждения дополнительного образования».

Все участники конкурсов были отмечены наградами. При этом организаторы подчеркнули, что важен каждый шаг на профессиональном пути и каждая попытка сделать образование лучше.

Завершая церемонию, Борис Елкин поблагодарил псковских учителей и воспитателей: «Спасибо всем педагогам Пскова за ежедневный труд, за искреннюю заботу и любовь к своему делу. Вы воспитываете новое поколение – и это самая важная и благородная миссия».

Ранее сообщалось, что 24 специалиста получили награды за большой вклад в развитие городской образовательной среды. Мероприятие прошло в рамках августовского городского педагогического совещания.