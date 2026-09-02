Команда «Старшего поколения» из Псковской области отправилась на спартакиаду в Пензу
Команда «Старшего поколения» из Псковской области отправилась в Пензу, где примет участие в спартакиаде. Об этом сообщила сенатор от Псковской области Наталья Мельникова.
«За каждой такой поездкой активные, энергичные люди, которые своим примером доказывают: возраст не преграда для новых достижений, спорта, общения и ярких эмоций, – отметила Наталья Мельникова, пожелала команде ярких эмоции, новых знакомств и достойных результатов и добавила: – Будем держать кулачки за наших спортсменов».
Ранее сообщалось, что две псковские байдарочницы примут участие в Спартакиаде народов России.
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Команда «Старшего поколения» из Псковской области отправилась на спартакиаду в Пензу
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