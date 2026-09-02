Команда «Старшего поколения» из Псковской области отправилась на спартакиаду в Пензу

21:23, 02 сентября 2026, ПАИ

Команда «Старшего поколения» из Псковской области отправилась в Пензу, где примет участие в спартакиаде. Об этом сообщила сенатор от Псковской области Наталья Мельникова.

«За каждой такой поездкой активные, энергичные люди, которые своим примером доказывают: возраст не преграда для новых достижений, спорта, общения и ярких эмоций, – отметила Наталья Мельникова, пожелала команде ярких эмоции, новых знакомств и достойных результатов и добавила: – Будем держать кулачки за наших спортсменов».

Ранее сообщалось, что две псковские байдарочницы примут участие в Спартакиаде народов России.