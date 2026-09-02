Россельхознадзор выявил очаги опасного сорняка на 60 участках в Псковской области

20:59, 02 сентября 2026, ПАИ

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги мониторинга сельскохозяйственных земель Псковской области за январь — август 2026 года. Специалисты выявили очаги произрастания борщевика Сосновского на 60 участках сельхозназначения общей площадью более 6,4 тысяч гектаров. На четырёх из них площадью 16,6 гектар собственники уже завершили ликвидацию сорняка, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Худшая ситуация зафиксирована в Пушкиногорском муниципальном округе, где борщевик занимает 3,3 тысяч га сельскохозяйственных угодий – это более половины от всей выявленной площади зарастания в области.

По результатам проверок правообладателям выдано 29 предписаний об устранении нарушений. В отношении 11 владельцев 25 земельных участков площадью 4,7 тыс. га возбуждены дела об административных правонарушениях по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ – за неисполнение ранее выданных предписаний.

Ранее сообщалось, что предприятие-фантом по производству пищевой продукции выявили в Псковской области.