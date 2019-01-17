Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области посетила СИЗО-1

20:05, 17 января 2019, ПАИ

Сегодня, 17 января, следственный изолятор №1 УФСИН России по Псковской области в Пскове посетила уполномоченный по правам ребёнка по Псковской области Наталия Соколова совместно с помощницей Анной Здановской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, визит в учреждение прошел под руководством начальника регионального УФСИН Юрия Лымаря.

Целью визита была проверка условий содержания несовершеннолетних осужденных в учреждении.

Так, в сопровождении Юрия Лымаря и администрации учреждения, Наталия Соколова обошла все камерные помещения, где содержатся несовершеннолетние. Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка провела личные беседы с каждым подростком.

В пресс-службе добавили, что за время визита и в ходе личных бесед жалобы и заявления на условия содержания от несовершеннолетних не поступили.