Сенатор РФ Алексей Наумец – гвардейцам-десантникам: Вы опора и надёжный щит нашего Отечества

14:38, 01 сентября 2026, ПАИ

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия отмечает 87-ю годовщину со дня формирования. В честь этого памятного события к жителям Псковской области обратился сенатор РФ Алексей Наумец.

«Гвардейцы-десантники! Вы опора и надёжный щит нашего Отечества. Ваша стойкость, мужество и верность долгу служат примером для подрастающего поколения», – написал он в своём канале в мессенджере MAX.

Сенатор напомнил, что 1 сентября 1939 года была создана легендарная дивизия, которой суждено было стать старейшим соединением Воздушно-десантных войск России. «Для меня большая честь и особая гордость стоять сегодня рядом с вами, ведь многие годы моей службы были неразрывно связаны с этим прославленным соединением. Я хорошо знаю, что такое десантное братство, знаю цену каждого принятого решения и каждой минуты, проведённой в строю», – сказал Алексей Наумец.

За свою славную историю дивизия прошла через горнило Великой Отечественной войны, обороняла Одессу, Феодосию и Сталинград, сражалась на Курской дуге, форсировала Днепр, освобождала Белоруссию и закончила войну в Германии. Высота 776 и подвиг 6-й роты навсегда вписаны золотыми буквами в историю российского воинства.

«Сегодня в ходе специальной военной операции вы продолжаете славные традиции предшественников, с честью выполняя задачи государственной важности», – заключил спикер.