«Это событие, которого ещё не было»: митрополит Матфей о принесении десницы святителя Спиридона в Псков

14:41, 01 сентября 2026, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей обратился к верующим после окончания ночной Литургии в день принесения десницы святителя Спиридона в Псков. Владыка отметил особое значение этого события для епархии и призвал верующих с благодарностью отнестись к возможности поклониться святыне, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

«Принесение этой великой святыни в нашу епархию, в наш град - это событие, которого ещё не было. Впервые десница святителя Спиридона посещает наши пределы», - сказал митрополит.

По его словам, появление чудотворных икон и принесение таких святынь, как мощи святителя Спиридона, укрепляют верующих в вере и напоминают о Божьем Промысле.

Митрополит Матфей отметил, что в моменты скорби человек может предаваться унынию и искать виновных в происходящем, однако зачастую причиной нестроений становятся собственные поступки и греховные привычки. «Иногда Господь посещает нас, чтобы вразумить и чтобы мы отошли от каких-то греховных привычек и искренне воззвали ко Господу», - подчеркнул владыка.

Он также рассказал о значении поклонения мощам святых. По словам митрополита, при обращении к святыне с верой человек получает необходимую духовную помощь.

Во время ночной Литургии верующие помолились и прославили святителя Спиридона. Митрополит Матфей отметил, что святитель ещё при жизни, будучи архипастырем, приводил многих людей к спасению, а после своей кончины продолжает помогать верующим молитвами, явлениями и чудесами.

«Получив благодать Святого Причащения, мы возымели ещё и молитвенного предстателя за нас пред Богом - святителя Спиридона», - сказал владыка.

Отдельно митрополит поблагодарил Бога за возможность принять святыню в Пскове. Он отметил, что из более чем тысячи городов России Псков вошёл в число 15 населённых пунктов, которые удостоились принесения десницы святителя Спиридона. «И это тоже великая благодать и милость от Бога к земле Псковской», - подчеркнул митрополит Матфей.

Сегодня, 1 сентября, поклониться деснице святителя Спиридона в Пскове можно до 00:00. 2 сентября доступ к мощам будет осуществляться с 8:00 до 15:00, после чего святыня отправится в Смоленск.

Моменты церемонии, прихожане и атмосфера в день прибытия мощей в Псков – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.