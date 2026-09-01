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Общество

Школа №7 в Великих Луках приняла учеников после капитального ремонта

День знаний для учеников и учителей школы №7 имени Антона Злобина стал особенным. Учреждение открылось после капитального ремонта, который проведен благодаря национальному проекту «Молодежь и дети», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

На торжественной линейке директор Наталья Демиховская поблагодарила всех тех, кто помогал школе преобразиться: строителям, подрядчикам, областной и городской властям, педагогам и родителям. В новом учебном году здесь открылся один десятый медицинский класс - седьмая школа всегда славилась педагогами по химии и биологии.

На мероприятии чествовали одиннадцатиклассников, для которых этот учебный год в школе станет завершающим, а также самых маленьких виновников торжества – первоклассников.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

На линейке ребят приветствовали почетные гости: депутат Великолукской думы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Белюков, глава администрации города Андрей Беляев, начальник управления образования Виктория Крюкова, помощник прокурора Великих Лук Елена Кондратьева, исполнительный директор ООО «Спецсети» Кирилл Парфенов.

«Сфера образования – приоритет для городской власти, в Великих Луках создаются все условия для реализации талантов. В школе №7 им. Антона Злобина дают знания, воспитывают характер, учат мыслить, искать нестандартные решения, быть патриотами своей страны», – сказал в своей речи Дмитрий Белюков.

Участники праздника подняли флаг России, исполнив гимн, а после линейки разошлись по своим классам, чтобы обсудить учебные планы и поделиться впечатлениями после летних каникул.

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