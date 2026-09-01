Игорь Иванов: 1 сентября – точка отсчёта новых свершений

14:21, 01 сентября 2026, ПАИ

Педагогов, студентов, школьников и родителей поздравил с Днём знаний и началом нового учебного года председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«1 сентября – это всегда волнительный рубеж, точка отсчёта новых свершений. Для первоклассников и первокурсников сегодня звенит первый в их жизни звонок, открывая дверь в удивительный мир открытий. Для опытных учителей и наставников – это новый виток в благородном деле воспитания молодого поколения», – отметил он.

По словам лидера профсоюзного объединения региона, знания – это фундамент будущего России и Псковской области.

Игорь Иванов также пожелал псковичам неугасающего интереса к учёбе, мудрости, терпения и крепкого здоровья.

«Пусть наступающий учебный год принесёт только радость от общения с учениками, гордость за их успехи и благодарность родителей. Вперёд, к новым знаниям и победам!» – заключил председатель облсовпрофа.