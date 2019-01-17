Полицейские и общественники почтили память воинов-освободителей в Великих Луках

20:17, 17 января 2019, ПАИ

Сегодня, 17 января, на Воинском мемориальном захоронении в Великих Луках прошел торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских оккупантов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дань памяти павшим героям отдали сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки и ветераны МВД.

Митинг открыл член Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Николай Андросович. Затем была совершена панихида по погибшим.

Цветы к мемориалу возложили сотрудник отдела по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки лейтенант полиции Сергей Игнатьев, председатель совета ветеранов Валентина Бызова, а также ветераны МВД Клавдия Васильева, Игорь Кротов, Юрий Ефимов и Анатолий Кондратьев.

Собравшиеся почтили память освободителей минутой молчания, добавили в ведомстве.