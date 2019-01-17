0
21:14
С 31 марта авиакомпания «Победа» отменит международные рейсы из Санкт-Петербурга
19:54
Хор Валаамского монастыря выступит в Пскове 29 января
19:23
Юрий Дудь назвал инстаграм псковского фотографа образцом «крутого про Россию»
18:05
В прорубь с головой: ПАИ-live с Николаем Стражиным
18:01
Директор ХК «ВДВ-Купол» о премии «Народное признание»: Лучших людей надо знать в лицо
17:47
Команда проекта Baltic sea Food представит псковский вкус на «Зеленой неделе» в Берлине
17:29
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Полицейские и общественники почтили память воинов-освободителей в Великих Луках

Сегодня, 17 января, на Воинском мемориальном захоронении в Великих Луках прошел торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских оккупантов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дань памяти павшим героям отдали сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки и ветераны МВД.

Митинг открыл член Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Николай Андросович. Затем была совершена панихида по погибшим.

Цветы к мемориалу возложили сотрудник отдела по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки лейтенант полиции Сергей Игнатьев, председатель совета ветеранов Валентина Бызова, а также ветераны МВД Клавдия Васильева, Игорь Кротов, Юрий Ефимов и Анатолий Кондратьев.

Собравшиеся почтили память освободителей минутой молчания, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С 31 марта авиакомпания «Победа» отменит международные рейсы из Санкт-Петербурга
17 января 2019
С 31 марта авиакомпания «Победа» отменит международные рейсы из Санкт-Петербурга
Хор Валаамского монастыря выступит в Пскове 29 января
17 января 2019
Хор Валаамского монастыря выступит в Пскове 29 января
Юрий Дудь назвал инстаграм псковского фотографа образцом «крутого про Россию»
17 января 2019
Юрий Дудь назвал инстаграм псковского фотографа образцом «крутого про Россию»
В прорубь с головой: ПАИ-live с Николаем Стражиным
17 января 2019
В прорубь с головой: ПАИ-live с Николаем Стражиным
Директор ХК «ВДВ-Купол» о премии «Народное признание»: Лучших людей надо знать в лицо
17 января 2019
Директор ХК «ВДВ-Купол» о премии «Народное признание»: Лучших людей надо знать в лицо
Команда проекта Baltic sea Food представит псковский вкус на «Зеленой неделе» в Берлине
17 января 2019
Команда проекта Baltic sea Food представит псковский вкус на «Зеленой неделе» в Берлине
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
17 января 2019
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
Ледовая разведка не обнаружила открытых участков воды на Чудском озере
17 января 2019
Ледовая разведка не обнаружила открытых участков воды на Чудском озере

Идет загрузка...