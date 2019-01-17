Правила пожарной безопасности напомнили жителям села Новоселье в Стругокрасненском районе

22:40, 17 января 2019, ПАИ

Сегодня, 17 января, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности на территории села Новоселье Стругокрасненского района проведел профилактическое мероприятие.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, мероприятие было направлено на соблюдение требований правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также правил пользования (эксплуатации) приборов печного отопления и электрообогревательных приборов в быту.

В рамках мероприятия были организованы и проведены рейд, собрание граждан и подворовый обход, в рамках которых было посещены как частные домовладения, так и квартиры в многоквартирных домах.

На информационных стендах села Новоселье, а также в торговых точках размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном.