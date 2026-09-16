Медали «Отец солдата» впервые вручили в Пскове

15:14, 16 сентября 2026, ПАИ

Первая торжественная церемония вручения медалей общественного признания «Отец солдата» ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества, проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 16 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

К трёхлетию со дня учреждения медали «Отец солдата» Всероссийское общественное движение «Отцы России» при поддержке комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи, правительства Псковской области и филиала государственного фонда «Защитники Отечества» проводит первое вручение медали «Отец солдата» в регионе.

Наград были удостоены 29 отцов, воспитавших воинов и патриотов.

Почётными гостями церемонии стали первые лица правительства Псковской области и руководители профильных министерств, командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии, представители духовенства и другие официальные лица.

Вице-губернатор Ольга Тимофеева подчеркнула, что торжественная церемония вручения медалей общественного признания «Отец солдата» проходит в Псковской области впервые. От имени главы региона Михаила Ведерникова она выразила благодарность отцам за воспитание героев. «Вы – первый нравственный пример, именно вы научили защищать слабых. Спасибо вам за то, что несмотря на все испытания, вы остаётесь опорой для своих семей, Псковской области и всей страны. Память о ваших сыновьях не будет забыта. Она будет жить в сердцах людей и истории региона», – сказала она.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в своём выступлении отметил, что всех присутствующих в зале объединяет любовь к своей стране.

«Ради блага страны мы трудимся, ради её безопасности сражается наша армия. Сегодня мы чествуем родных и близких героев. И это больше, чем медали – это масштабная работа тысячи людей и организаций, чтобы новые поколения чувствовали гордость и чтили защитников Отечества», – сказал он.

Александр Хлопков подчеркнул, что Россия – это прежде всего люди, которые объединены общей памятью.

«Нам действительно есть, что защищать, ведь Россия не просто великая страна. Такая душевность может родиться только здесь. Недавно я стал участником большого крестного хода и меня поразило единство народа. Этого единства боятся наши враги и именно оно гарантирует нам победу», – сказал председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов.

Он также обратил внимание, что за этой медалью стоят труды и матерей и порой всего рода. По его словам, это поистине семейная награда.

Благочинный города Пскова, протоиерей Андрей Большанин от лица митрополита Псковского и Порховского Матфея приветствовал всех.

«Это событие выходит за рамки обычной церемонии. Здесь объединены память, благодарность, боль. За короткое время медаль стала поистине народной наградой. За каждой из них – судьба человека. Отцы – молитвенный тыл своих сыновей. Слово Божие напоминает нам, что поколения связаны не только кровью, но и духом. Мы молимся о здравии и спасении воинов. Пусть Господь дарит вам силы, терпение и внутренний покой», – передал он слова владыки.

Руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева отметила, что в этом зале собрались люди, чьё сердце стало опорой для всей России.

«Сложно приуменьшить ценность награды для отца. Но эта награда семейная, ведь именно семья помогает пройти этот путь по дороге чести, смелости и отваги. Каждый день в фонде мы убеждаемся в том, что сила России в таких семьях, в отцах, которые воспитали ценности в своих сыновьях. Отцы – вы наши опора и будущее. Спасибо за ту силу духа, что вы передали сынам. Пусть память о наших героях будет как гордость – вечной. Сердечное спасибо и низкий поклон», – сказала она.

Награды передали сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов, куратор по развитию движения в СЗФО Дмитрий Карбаинов и другие.

Отметим, День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, ежегодно отмечается в Псковской области 18 сентября. Соответствующую инициативу выдвинул губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, что 9 мая 2023 года Всероссийское общественное движение «Отцы России» учредило медаль общественного признания «Отец солдата». Награда вручается отцам участников СВО, проявивших особое мужество в ходе боевых действий, и мужчинам, которые сами служат на передовой вместе со своими сыновьями и дочерями. За три года по всей стране было вручено более 6 000 наград, ставших символом народной благодарности семьям за их родительский подвиг.

Всероссийское общественное движение «Отцы России» – это крупнейшее неполитическое объединение активных отцов, созданное для наставнической деятельности, сохранения традиционных ценностей и исторической памяти, популяризации ответственного отцовства, обеспечения безопасности детства и оказания адресной помощи. С первых дней СВО движение активно помогает фронту, российским военнослужащим и их семьям.