Псковские профсоюзы обсудили актуальные вопросы с депутатом Госдумы и сенатором

15:00, 16 сентября 2026, ПАИ

Встреча руководителей членских отраслевых организаций и профсоюзного актива региона с депутатом Госдумы РФ Александром Козловским и сенатором РФ Натальей Мельниковой прошла в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Главной целью встречи стали синхронизация позиций и обсуждение ключевых направлений развития региона через призму защиты интересов трудящихся.

Профсоюзная сторона затронула тему ситуации на рынке труда, в то время как парламентарии рассказали о законодательных инициативах и работе в федеральном центре.

Особое внимание было уделено наиболее острым и социально значимым темам. Участники диалога затронули вопросы здравоохранения, социальной сферы и мер поддержки населения, развития туризма в Псковской области, поддержки инвалидов и участников СВО, а также членов их семей, молодёжной политики и закрепления кадров, пенсионной реформы и социальных гарантий.

«Встреча в таком расширенном формате с участием федеральных законодателей – это важный шаг в выстраивании конструктивного диалога. Мы не просто озвучили проблемы, мы нашли понимание и готовность к совместной работе. Для нас принципиально важно, что обсуждались не абстрактные темы, а вопросы, которые волнуют каждого нашего члена профсоюза: от поддержки участников СВО и их семей до пенсионного обеспечения и молодёжной политики. Профсоюзы готовы предоставить свой экспертный потенциал и информацию с мест, чтобы принимаемые законы работали эффективно и на благо людей труда», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.