Иностранцы с Международного фестиваля молодёжи проведут неделю в Псковской области

15:02, 16 сентября 2026, ПАИ

На заезды проекта «Истоки. Школа» в Псковскую область приезжают молодые люди со всей страны. Это позволяет знакомить участников с регионом. Об этом рассказал министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По его словам, 17 сентября в Псковскую область приедет целая группа иностранцев, участвующих в Международном фестивале молодежи. Они проведут в регионе неделю. Гости познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием Псковской области и создадут собственный медиапродукт, посвящённый региону.

Напомним, В Пскове прямую трансляцию церемонии открытия Международного фестиваля молодёжи показали на площадке парклета «Эфир» Псковского агентства информации. Международный фестиваль молодёжи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч лидеров из 191 страны. Псковскую область на фестивале представляет 20 человек.

21 сентября в рамках проекта «Больше, чем путешествие» в Псковскую область снова приедут ребята из других регионов. До конца года ожидаются новые участники не только из российских регионов, но также из Абхазии и Белоруссии.

Яковлев также рассказал о работе Дома молодежи. Мероприятия там проходят ежедневно. Организаторы стараются выстроить расписание так, чтобы перерыв между ними не превышал часа.

Кроме того, в Доме молодежи работает молодежный медиацентр. Он объединяет начинающих журналистов и блогеров, которые рассказывают о молодежных мероприятиях.

«Уверен, этот проект будет долгожителем», — сказал министр.